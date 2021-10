Geen pasta carbonara of kippenpootjes in nieuwste theater van Nederland: ‘Plant-based is de toekomst’

Tijdens de open dag in Amare trokken enkele bezoekers hun neus op. Plant-based of plantaardig eten op de menukaart bij de Juni Stadskantine en Brasserie Amare? ‘Dat betekent dus geen steak of half haantje’, reageerde een vertwijfelde cultuurliefhebber.

Ondertussen werden met smaak de rondgedeelde hapjes verorberd. Aardappelsoep met truffel, oesterzwambitterballen en vegan thanini brownies. ‘Heerlijk’, klonk het in koor. Lies Nieuwenhuis van Juni Lekkernijen lacht. „Chef Vincents doel is jou het idee geven dat je niks mist. Plantaardig eten geeft een goed gevoel en een boost aan ons immuunsysteem.”

Commercieel in sociaal-maatschappelijke context

Na een taaie coronatijd en slapeloze nachten kunnen de ondernemers van Juni Lekkernijen opgelucht ademhalen. In cultuurpaleis Amare mogen ze vele monden voeden met plant-(mens- en dier)aardige gerechten. Samen met echtgenoot Jiri Nieuwenhuis en rechterhand Marija Poptrajkova werkt ze al ruim twintig jaar aan een creatief plant-based cateringconcept.

„Juni Lekkernijen staat voor duurzaam, betaalbaar en verantwoord eten”, stelt Lies. „Juni Stadskantine en Brasserie Amare in het nieuwe cultuurpaleis passen bij ons. Wij begrijpen elkaar en tonen dat je commercieel kunt werken binnen een creatief, sociaal-maatschappelijke context.” En dat is dynamisch, realiseert Lies zich. Gaandeweg wist Juni Lekkernijen tijdens crises kansen te creëren en groeiden ze uit tot specialisten.

Het was Mirjam Nieuwenhuis, de zus van Jiri, die in 1998 de deuren opende van lunchroom Juni in de Molenstraat. Indertijd was ze al een groot voorstander van duurzame producten, waarmee ze creatief kookte. Naast de lunchroom, zorgde Mirjam op menig trouwerij of verjaardagsfeest voor een frisse en verantwoorde dis. Haar goede vriendin Lies (toen nog geen Nieuwenhuis) nam de vrijdagen voor haar rekening, zodat Mirjam de handen vrij had. „Ik werkte bij de GGZ. De horeca betekende voor mij afwisseling.”

Zakelijke markt

Als in 2004 Mirjam omkomt bij een auto-ongeval, wil haar broer Jiri er alles aan doen om Juni voort te zetten. Lies meldde zich direct om te helpen en samen gaan ze ervoor. „We hebben keihard gewerkt om van Juni, omgedoopt in Juni Lekkernijen, te maken wat het nu is. Onder meer door de overstap van de particuliere naar de zakelijke markt, waarmee we vaste cateringcontracten konden afsluiten.”

Juni Lekkernijen kreeg de gedroomde doorbraak, toen Lies werd benaderd door het Rode Kruis. De organisatie was in paniek. Bestuurslid prinses Margriet werd verwacht voor een werkbezoek, inclusief lunch. Vooraf was aangegeven dat de prinses vegetarisch is. Indertijd onontgonnen gebied voor menig cateraar. Via via kwamen ze bij Juni Lekkernijen. Natuurlijk kon Lies met haar team een vegetarische lunch verzorgen!

„De prinses en het Rode Kruis waren lovend. Zulke lekkere wraps, quiches en salades hadden ze zelden gegeten. We mochten hun vaste cateraar worden, want de vraag naar vegetarisch en veganistisch eten groeide. Plant-based is de toekomst.” Via Jiri, inmiddels druk als kunstenaar, volgden poppodium Het Paard, Stroom Den Haag en kunstcentrum A Grey Space. Via Marija onder meer stichting Nacht van de Vluchteling.

De crisis in 2007 gaf Juni Lekkernijen ook een lift. Bedrijven namen afscheid van hun vaste cateraar. Het moest betaalbaarder, duurzamer en persoonlijker. Lies: „Tijdens de tender voor de Haagse kunstacademie kwamen we niet aan met een flitsende PowerPoint, maar met een tafellaken en een proeverij. We zitten graag aan een gedekte tafel met de directeur. De academie voelde zich begrepen en was enthousiast.”

Nutshuis

In 2015 won Juni Lekkernijen nog een tender: de exploitatie van het Nutshuis. Van de lunchroom in de Molenstraat werd afscheid genomen. Bij Juni Lekkernijen in het Nutshuis konden ze laten zien dat je commercieel kunt werken binnen een maatschappelijke en duurzame context. Dat betekent die goedlachse persoon met het syndroom van Down, een bi-culturele llgbtqia+’er, maar ook iemand met bijvoorbeeld een detentieverleden. „Hoe inclusief wil je het hebben”, vraagt Lies. „Het streven is zestig procent mensen met een verhaal. En veertig procent andere knallers zou fijn zijn om iedereen gelijk te zien.”

Toen kwam de coronacrisis. Juni Lekkernijen moest noodgedwongen actie ondernemen. De vergaderruimten in het Nutshuis werden niet verhuurd. Iedereen werkte thuis. Het was of ten onder gaan, of in zee met een partner. Juni Lekkernijen koos voor het laatste. Sociaal ondernemers Wibe Smulders en Jasper Kool van Happy Tosti en Social Capital werden voor de helft eigenaar van Juni Lekkernijen. „Daardoor kunnen we nu ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt coachen, begeleiden en opleiden”, verduidelijkt Lies.

Jalapeñopeppers

In de tussentijd hadden de duurzame cateraars zaadjes geplant bij Amare. Hoe mooi zou het zijn om daar de catering te verzorgen? „Mede dankzij Wibe en Jasper wonnen we ook deze tender.” Om het team compleet te maken werd een nieuwe bv Herbs Hospitality opgericht en uitgebreid met Vincent van der Zalm, voormalig chef-kok van het Rotterdamse sterrenrestaurant Parkheuvel.

Bij Juni Stadskantine en Brasserie Amare wordt van ’s ochtends tot ’s avonds plant-based gekookt en gebakken. Naast musici van het Residentie Orkest, leden van Het Nederland Danstheater en leerlingen van het Koninklijk Conservatorium, kan heel Den Haag aanschuiven voor een kop koffie en een broodje. Een broodje sla, truffelmayonaise en oude kaas, een pittige pita vegan cheddar en jalapeñopeppers, bruin brood met humus en gemarineerde tomaatjes. „We koken elke dag vers en elke dag anders. Kom vooral proeven”, aldus Lies Nieuwenhuis.

