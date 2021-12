Haagse coalitie gaat vlak voor verkiezingen van crisis naar crisis: ‘Venijn en zurigheid hebben de overhand’

Zorgen om brandvei­lig­heid flats blijven: ‘We zijn al een aantal keer door het oog van de naald gekropen’

Bijna twee jaar na een eerste onderzoek is nog altijd onduidelijk hoe veilig tientallen flats in Den Haag nu eigenlijk zijn in geval van brand. Soms weigeren eigenaren zelfs vragen te beantwoorden.

9 december