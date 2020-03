Liggen de échte tong en vinger van de gebroeders De Witt in het Haags Historisch Museum?

Van wieg tot graf Fervent supporter Gerda werd één keer door haar zoon van de tribune gestuurd

Het internaat in Indië had ze verfoeid. Ook het verzorgingshuis was onbespreekbaar. Maar dankzij een meesterzet van de familie viel de verhuizing toch in goede aarde. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Gerda von Barnau Sythoff - van der Dussen (22 augustus 1929 - 25 februari 2020).