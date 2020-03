LIVE | Aantal besmetting Den Haag stijgt tot boven honderd en debat over lokale aanpak

Kraamhotel in Ibis zes weken eerder dan gepland open vanwege coronacri­sis

9:31 Zes weken eerder dan gepland gaat er vandaag een nieuw kraamhotel open in Den Haag. Hier kunnen ouders met hun pasgeboren kind logeren na de bevalling. Het hotel is vooral bedoeld voor wie geboren wordt in het Westeinde. Locatie van het nieuwe hotel is echter niet het Westeinde, maar even verderop het Ibis hotel.