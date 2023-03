Maar twee tractoren bij boerenprotest? ‘We komen gewoon met trekkers, ga daar maar van uit’

Hagenaar (24) opgepakt voor woningover­val waarbij vrouw (90) werd vastgebon­den en beroofd

Een 24-jarige man uit Den Haag is dinsdagmiddag opgepakt op verdenking van een woningoverval in Stolwijk in de nacht van 28 op 29 december. Overvallers bonden de 90-jarige bewoonster vast en beroofden haar van geld en sieraden.