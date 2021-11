Mark Rutte, Matthijs van Nieuwkerk en ontelbare anderen hadden diep respect voor Ack van Rooyen

Ack van Rooyen is niet alleen de man van legendarische muziekgezelschappen als The Ramblers, The Skymasters en het Metropole Orkest, bekend is hij vooral om zijn fluweelzachte trompetspel in African Beat van Bert Kaempfaert. Dat is het nummer dat het sprookje van de Indische Waterlelies op de Efteling begeleidt.