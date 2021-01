Noodsituatie HMC: ‘Personeel privéklinieken kom helpen en zorgverzekeraars betaal dat’

Van wieg tot graf Kunstenaar Frans (71) ging voor gebroken schouder naar ziekenhuis, daar kreeg hij een hartstil­stand

4 januari Frans gaf leiding aan een vleeswarenfabriek, leefde als een hippie, had een gerenommeerd Indisch restaurant en leerde schilderen in de gevangenis. Alles kwam samen in zijn Kunstvlieg. Dit keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Frans Vierling (20 mei 1949 - 16 december 2020).