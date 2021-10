Overblijfouder op steeds meer plekken uitstervend ras: ‘Maar ik zeg er altijd al mijn afspraken voor af’

Pesterig gezang van fans FC Den Bosch richting ADO, waar faillisse­ment dichterbij is dan ooit

10 oktober De supporters van FC Den Bosch konden hun rivalen uit Den Haag voor het eerst sinds dertien jaar weer eens provoceren. Als het aan hen ligt, was het ook meteen de laatste keer. Pesterig zongen ze over het faillissement van ADO, dat dichterbij is dan ooit.