Rijswijker die zijn vrouw doodstak zou zijn hersteld en wil geen tbs meer: was eenmalige psychose

Met een ordinaire ruzie en een wrakingsverzoek is gisteren het hoger beroep tegen Abdelmajid I. stil komen te liggen. De Rijswijker stak in 2016 zijn vrouw met veertien messteken dood. Het zou er vrijdag om gaan of hij nog een tbs-behandeling moest krijgen.