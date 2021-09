Smeekbede aan Allah of oproep tot moord? OM eist 120 uur taakstraf tegen politicus Arnoud van Doorn

Was het een smeekbede aan Allah om de zionisten op de Dag des Oordeels te straffen met een enkeltje hel, of riep Arnoud van Doorn op tot volkerenmoord? Het Openbaar Ministerie ziet drie tweets van het Haagse raadslid als opruiing en aanzetten tot geweld en eiste vandaag een taakstraf van 120 uur.

Verfijnd zijn de tweets zeker niet. Moreel misschien zelfs verwerpelijk, erkende de advocaat van de verdachte vanmorgen in de rechtbank. ‘Moge Allah de zionisten vernietigen’ en ‘Moge Allah de vijanden van de islam leiden of vernietigen’, zo twitterde de lokale politicus in 2018 en in 2019.

Maar een moreel oordeel is nog geen strafbaar oordeel, benadrukte zijn raadsman: ,,Het is onjuist om een smeekbede aan welke god dan ook gelijk te stellen aan een strafbaar feit als er niet rechtstreeks toe wordt opgeroepen. U moet oordelen op basis van bewijs, niet vanuit uw onderbuik.’’

Zelf noemt Arnoud van Doorn de uitlatingen ‘emotionele oprispingen’ vanwege ellendige berichten over burgerslachtoffers van geweld in Palestina. ,,Het is iets religieus’’, zei hij. ,,Je vraagt de Schepper om in te grijpen bij onrecht, om er iets aan te doen. Maar ik roep in de tweets helemaal niemand op om geweld te gaan gebruiken.’’

Controversieel

Van Doorn is al jaren een controversieel twitteraar. Namens zijn islamitische Partij van de Eenheid erkende de voormalige PVV’er onlangs nog het nieuwe Taliban-regime in Afghanistan. De tolken en fixers die door het Westen geëvacueerd werden, bestempelde hij als ‘collaborateurs’.

En volgens het Openbaar Ministerie ging hij met zijn smeekbedes op Twitter in 2018 en ‘19 toch echt te ver. ,,De uitlatingen van de verdachte kunnen niet anders worden begrepen dan als oproep om zionisten en vijanden van de islam iets strafbaars aan te doen’’, zei de officier van justitie.

De tweets van Van Doorn hebben voor een gevoel van onrust en onveiligheid gezorgd, meent de aanklager ook: ,,Hij heeft als politicus misbruik gemaakt van de grote reikwijdte van zijn tweets.’’ Voor opruiing door een bekende persoon staat normaal een taakstraf van 90 uur. Omdat Van Doorn drie kwalijke tweets zou hebben verstuurd, eiste de officier 120 uur taakstraf.

In de politieverhoren erkende Van Doorn dat hij de uitlatingen misschien beter niet had kunnen doen. In de Haagse rechtbank hield hij gisteren vol dat hij onschuldige tweets heeft verstuurd die uit zijn verband zijn gerukt. ,,Ik zit hier niet voor mijn lol, dit is een principiële kwestie.’’

Zionisme

Moeite heeft het Haagse raadslid ook met de uitleg van het Openbaar Ministerie dat hij het op Israël zou hebben voorzien. Volgens de aanklager reageerde Arnoud van Doorn met zijn tweets nadrukkelijk op acties van de Israëlische staat. ,,Ik heb niks tegen joden. Wel tegen zionisten, dat zijn de extremisten’’, antwoordde de politicus. Zijn raadsman: ,,Mijn cliënt is niet anti-semitisch. Anti-zionisme is niet hetzelfde als anti-joods. Ook joden verweren zich tegen zionisme.’’

Zijn vervolging noemde de Haagse verdachte zelfs ‘een politieke zaak’. ,,Er is een zorgelijke trend ontstaan dat politici die kritisch zijn het werken steeds moeilijker wordt gemaakt. Objectiviteit lijkt bij het Openbaar Ministerie ver te zoeken.’’

Arnoud van Doorn is volgend jaar raadslid af. Dan is het ook einde oefening voor de Haagse Partij van de Eenheid. Het raadslid zegt zich te gaan concentreren op vastgoedprojecten en goede doelen in onder meer Marokko.