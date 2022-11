Van mangopit naar lippenstift: Natural Waste wil cosmetica van afval gaan produceren

Sloop Emmastraat­buurt is definitief van de baan. WoonInvest trekt nieuwbouw­plan­nen in

Het plan van WoonInvest om in Voorburg 96 woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw is definitief van de baan. Daarmee komt ook een einde aan een jarenlang slepend conflict tussen de woningcorporatie en huurders. WoonInvest wilde de huizen in en rond de Emmastraat slopen en vervangen door nieuwbouw, de meeste van de huidige bewoners zagen daar niets in en verkozen renovatie.

18 november