Volop vuurwerkknallen door tieners in Leidschendam-Voorburg: politie roept op overlast vooral te melden

Huisarts verzuipt in het werk door lange wachtlijs­ten bij ggz: ‘Wij kunnen deur nooit sluiten voor patiënt’

17 oktober Huisartsen in Den Haag worden overspoeld door patiënten nu de wachtlijsten in ziekenhuizen langer zijn en er een schreeuwend tekort is aan psychologen. ,,Al die patiënten komen terug bij ons, huisartsen.’’