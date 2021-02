Wachten in de kassarij duurt man te lang, dus schopt hij een medewerkster en loopt weg

GGD opent morgen alle teststra­ten, ook weer volop prikken

8 februari De GGD opent morgen weer alle teststraten in de regio. Vandaag is alleen de locatie in de Broodfabriek in Rijswijk na 12.00 uur opengegaan. Ook de vaccinatielocaties zijn vandaag na het middaguur weer opgestart.