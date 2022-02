Wadee is politiek toptalent, maar mag niet meedoen aan verkiezingen: ‘Kom weekje te kort’

Den Haag krijgt kieskompas in makkelijke­re taal

Den Haag krijgt een kieskompas in simpele taal. Woorden als natuurparticipatie, energietransitie en etnisch profileren komen in de raadszaal regelmatig voor, maar zijn vaak onduidelijk voor de Haagse kiezers. ,,Maar ook is het niet voor iedereen duidelijk wat een coffeeshop is of wat het werk van een zzp’er inhoudt”, zegt Maartje Böke, die mee heeft geholpen aan de versimpelde kieswijzer.

17 februari