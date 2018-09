Bral waagt zich weer aan Scheveningse opera: 'Beetje aan de haal met waarheid'

Toen Henk Scholten van het Zuiderstrandtheater hem twee jaar geleden vroeg een vissersopera over Scheveningen te maken, waren er her en der onder de plaatselijke bevolking nog wat bedenkingen. Een ras-Hagenees die zich over Scheveningen ontfermt, dat loopt niet altijd goed af...



,,Ik heb toen een soort van ballotage ondergaan'', vertelt Sjaak Bral. ,,Ik ben langsgegaan bij de groep oude vissers die elkaar wekelijks op vrijdag ontmoet in zwembad De Blinkerd. Ik vertelde ze wat mijn bedoelingen waren. Ze vonden het goed en zeiden 'we zien je dinsdagavond weer'. Wat bleek: die avond zwemmen de vrouwen. Ben ik teruggegaan en heb ik het hele verhaal er nog eens verteld.''



Toen ging het om een stuk over het voormalige eiland en latere krakersbolwerk De Vloek, nu gaat het om een muzikale voorstelling rond 200 jaar badcultuur in Scheveningen. Die voorstelling moet niet alleen door de schrijver, maar door een hele gemeenschap worden gedragen. Scheveningse Kuren is namelijk een zogeheten community art project: een grootschalige productie waarin professionals en amateurs elkaar vinden. Het Residentie Orkest zorgt voor de muzikale begeleiding, maar een projectkoor met 140 leden - 'waarvan 120 hardcore Scheveningers', aldus Bral -draagt de voorstelling. Regisseur Kees Scholten van het Volksoperahuis leidt het project, terwijl de muzikale leiding in handen is van Rick Schoonbeek en Boudewijn Ruigrok van Kwekers in de Kunst. Verder doen Theaterkoor Dario Fo, De Dutch Don't Dance Division, theaterschool Rabarber en het koor van de Surinaamse vrouwenvereniging Afimo mee. ,,Een fantastische samenbundeling van talent en kwaliteit'', vindt Bral. ,,Het is een uitdaging om voor zo'n rijk geschakeerd gezelschap te schrijven. Welke cabaretier kan ook zeggen dat hij zich aan opera's heeft gewaagd?''