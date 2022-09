Bram (67) kreeg op zijn vijfde een halter van zijn vader om mee te trainen en groeide uit tot bokslegende

met video Grote brand in huis Rijklof van Goens­straat, oorzaak nog onbekend: 'We roken soms wel wiet’

In een huis aan de Rijklof van Groenstraat is zaterdagochtend brand uitgebroken. In de buurt hangt veel rook. Buren zeggen dat ze er wel eens een wietgeur roken. De oorzaak van de brand wordt door de politie onderzocht. Er zijn geen gewonden gevallen.

24 september