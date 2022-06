Brand aan Buitenhof is uit: tientallen hotelgasten kunnen weer terug

UPDATEDe grote brand die sinds vanmorgen woedde in restaurant Vapiano aan het Buitenhof is uit. De brandweer evacueerde tientallen gasten van het naastgelegen Boutique Hotel Corona. Zij werden opgevangen in bussen van de HTM, maar kunnen nu weer terug. Tram- en busreizigers die langs het Buitenhof moeten, zullen nog wel rekening moeten houden met vertraging.

Tientallen gasten van een naastgelegen Boutique Hotel Corona moesten vanochtend noodgedwongen vroeg opstaan. De brandweer heeft hen uit voorzorg uit het gebouw geëvacueerd omdat in het naastgelegen Italiaanse restaurant Vapiano vanochtend rond 05.00 uur brand is uitgebroken. Uit het gebouw kwamen grote rookpluimen waardoor het in de omgeving naar vuur rook.

De brandweer legde vanmorgen vroeg een zogenaamd Groot Water Transport aan vanuit de Hofvijver. ,,Zodra het nodig is, kan de brandweer water uit de Hofvijver pompen om het vuur te kunnen blussen”, legde een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden uit. ,,Het gaat hier om gebouwen die dicht op elkaar zitten en waar ook mensen in wonen. Mocht de brand overslaan of een gevaarlijke situatie ontstaan, dan kan de brandweer via het aangelegde watertransport dus snel aan nog meer bluswater komen.”

Trams en bussen kunnen om die reden momenteel niet langs het Buitenhof rijden.

Zo'n dertig tot veertig gasten van Boutique Hotel Corona aan het Buitenhof in Den Haag moesten vanochtend vroeg hun bed uit vanwege een grote brand bij het naastgelegen restaurant Vapiano.

De fik is in het kantoortje in de kelder van Vapiano ontstaan. ,,Maar de brand is uit, de ventilator heeft zijn werk gedaan. Het pand waar de brand zich in de kelder bevond is weer rookvrij. De hotelgasten kunnen terugkeren naar hun kamers”, aldus de woordvoerder.

Het gebouw waar de Italiaan in huist, staat momenteel in de steigers vanwege een grote verbouwing. Het lijkt er sterk op dat de brand is ontstaan als gevolg van de werkzaamheden aan het gebouw, denkt de brandweer.

Om de brand bij Vapiano aan het Binnenhof te kunnen blussen, is de brandweer bezig met de aanleg van een Groot Water Transport vanuit de Hofvijver in Den Haag.

