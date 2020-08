Brand betekent waarschijnlijk de doodsteek voor lasergamebedrijf Wow Zone in de Binckhorst

Een brand bij het lasergamebedrijf Wow Zone, donderdagmiddag in de Binckhorst, betekent waarschijnlijk het einde van de speelhal. De eigenaar had het pand aan de Meteoorstraat in de afgelopen weken net weer een beetje opgekalefaterd, nadat het eerder al een paar keer doelwit was geweest van vandalen.

Naar de oorzaak van de brand loopt een onderzoek, al wordt ernstig rekening gehouden met brandstichting. ,,Het bedrijf was op dat moment gesloten”, zegt eigenaar Nanko Borsboom, die op zijn vakantie-adres werd geïnformeerd. ,,Er was niemand van ons in het pand aanwezig. Kortsluiting kan in elk geval niet de oorzaak zijn geweest, want dieven hadden alle elektriciteitsleidingen en stoppenkasten meegenomen. We hadden niet eens meer elektriciteit.”

Lees ook Brand bij activiteitencentrum Wow Zone Lees meer

Wow Zone is een lasergamecentrum dat zich sinds 2015 tijdelijk bevindt op een leegstaand bedrijfsterrein op de Binckhorst. In en om het gebouw is een 6000 vierkante meter groot parcours uitgezet waar groepen van jong tot oud zich kunnen uitleven met computergames, escape rooms en virtual reality. Een deel is bos, een ander deel bestaat uit industriële en futuristische elementen. Voordat corona kwam, was het een gewild uitje voor groeps-, kinder- en personeelsfeestjes.

Krakers en vandalen

Nanko Borsboom: ,,Na de corona-uitbraak moesten we dicht en is het gebouw ten prooi gevallen aan krakers en vandalen. Toen we het weer langzaam wilden opstarten vonden we het in gehavende, bijna gestripte toestand terug. We zijn begonnen het weer een beetje op te knappen, maar het liep nog niet storm met reserveringen. Deze brand betekent waarschijnlijk de doodsteek.”

Wow Zone was gevestigd in een verplaatsbaar gebouw dat eerder elders dienst deed als sportkantine. Omdat het gebied wordt herontwikkeld zou het er nog maximaal een jaar blijven staan. Borsboom zegt een flinke schadepost te hebben opgelopen door de brand en eerdere vernielingen. Hoewel dit deel van de Binckhorst verboden voor onbevoegden is, bivakkeren er vaak dak- en thuislozen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.