Brand bij garagebox Elviraland: Bewoner helpt een handje en blust

Asbest aangetrof­fen bij renovatie­werk­zaam­he­den ‘Huis van de Stad’ in Rijswijk

20 april Tijdens renovatiewerkzaamheden bij voormalige stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan in Rijswijk, het toekomstige Huis van de Stad, is asbest gevonden in het souterrain. De renovatie loopt hierdoor vertraging op.