Brand bij pizzeria aan Laan van Wateringse Veld, meerdere woningen ontruimd

Scooterrij­der vlucht met succes na stopteken, maar verliest dan attribuut: ‘Jouw petje is 310 euro waard’

Een scooterrijder is in Zoetermeer met succes op de vlucht geslagen voor handhavers van de gemeente. Echter verloor de bestuurder bij zijn vluchtpoging een misschien wel kostbaarder attribuut dan zijn mogelijke boete had kunnen zijn: zijn petje.

24 maart