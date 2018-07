Brand bij Turkse bakkerij aan Boerenstraat door pan op vuur

De deuren van de Turkse bakkerij waren al een tijd gesloten, maar de eigenaar was sinds kort weer begonnen met het opstarten van zijn zaak. De brand van vanmorgen gooide roet in het eten. Een pan die op het vuur stond met suikersiroop vatte vlam waardoor er een brand in het pand ontstond.



Volgens de brandweerwoordvoerder zijn twee bovengelegen woningen ontruimd vanwege rookontwikkeling. Die woningen worden geventileerd. Ook een aangrenzende garage moest worden geforceerd, omdat ook daar rook uitkwam.



Niemand is gewond geraakt.



