Brand bij Van der Valk Hotel Gouden Leeuw in Voorschoten, tientallen kamers ontruimd

Rond 23.30 uur werd de brand gemeld. ,,Omdat het om een hotel gaat waar veel gasten verblijven zijn we groots uitgerukt”, laat de brandweerwoordvoerder van Hollands Midden weten. Zo zijn de brandweereenheden van kazernes in Voorschoten en Leidschendam-Voorburg ter plaatse gegaan. Ook de eenheden uit Wassenaar, Leiden, Leiderdorp en Waddinxveen zijn later uitgerukt om te helpen.

Bij aankomst van de brandweerlieden kwam er veel rook uit het pand. Volgens de woordvoerder is de brand ontstaan in de kelder onder het restaurant. ,,Boven de brandhaard zit een serverruimte en geen hotelkamers, maar door de flinke rookontwikkeling hebben we uit voorzorg tientallen kamers moeten ontruimen.”

Buiten

De vlammen zijn inmiddels onder controle. ,,Alleen hangt er nog veel rook in het pand. Vooral in de loopbrug die vanuit het restaurant naar de hotelkamers gaat. We hebben de deur naar de kamers gesloten zodat de rook daar niet heen kan.” Ongeveer 60 gasten werden daarom tijdelijk buiten of op een andere plek in het hotel opgevangen.



,,We zijn nu aan het ventileren. Naar verwachting kunnen de gasten daarna terug naar hun kamers.” Hoe de brand is ontstaan, is nog niet helemaal duidelijk. Niemand is bij de brand gewond geraakt.