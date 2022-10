Brand bij zorginstelling De Smeltkroes vermoedelijk ontstaan door vuurwerkbom

Een brand die maandagavond woedde in het pand van welzijnsinstelling De Smeltkroes in Rijswijk, is waarschijnlijk ontstaan doordat er vuurwerk naar binnen is gegooid.

Om even voor negen uur kreeg de Veiligheidsregio Haaglanden een melding van een ‘buitenbrand’. Brandweereenheden van de kazernes Laak, Rijswijk en Leidschenveen werden met spoed opgeroepen. Bij aankomst bleek dat er brand woedde tegen de gevel van het pand. Het vuur was echter snel onder controle. Hoewel het gebouw niet is uitgebrand, is er wel behoorlijk wat schade.

Volgens calamiteitenwebsite Regio15 is op beelden te zien dat jongeren een vuurwerkbom tegen het pand tot ontploffing brengen, waarna een enorme vuurzee ontstaat. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio kan dat echter niet bevestigen. ,,We vermoeden dat er vuurwerk naar binnen is gegooid”, zegt hij. ,,Dat verklaart ook de enorme knal die te horen was. Maar zeker weten doen we het niet, dat zal uit onderzoek van de politie moeten blijken.”

Leger des Heils

In het pand worden doorgaans verschillende activiteiten georganiseerd in samenwerking met het Leger der Heils. Daarnaast is er ook een aanbod van educatie en sociale en praktische hulp.

