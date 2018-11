Twee jaar geëist tegen Hagenaar voor illegale medicijn­han­del

17:57 Hagenaar Reinder G. had volgens het OM maar liefst 290.000 pillen en gels in bezit toen de politie hem eind 2016 oppakte. Hij zou gehandeld hebben in allerlei soorten anabolen steroïden, afslankmiddelen, slaap- en kalmeringsmiddelen, en in het lust opwekkende middel Kamagra. ,,Mijnheer dreef een grote clandestiene apotheek”, zei de officier van justitie vandaag in de Haagse rechtbank.