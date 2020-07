Brand in AH-filiaal in de Theresiastraat: ‘Het vuur is inmiddels uit’

Mijn tuin ‘In de tuin is iedere dag weer anders’

11:11 Rietje Scheffers nam onlangs na 39 jaar afscheid van haar tuin bij tuinvereniging Leeuwenbergh in Den Haag. In die jaren had ze vooral oog voor de tuin, nu krijgen andere zaken de welverdiende aandacht, vertelt ze in de rubriek Mijn tuin.