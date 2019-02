Brand in appartement Gedempte Burgwal, meerdere woningen ontruimd

Ilse DeLange Zuider­strand­the­a­ter in Schevenin­gen aan

16:03 Den Haag is een van de 24 steden die Ilse DeLange komend najaar aandoet tijdens haar nieuwe theatertournee. New Amsterdam heet de show die op 2 oktober begint in Amersfoort en die haar op donderdag 7 november naar het Zuiderstrandtheater in Den Haag brengt.