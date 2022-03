Brand in containers en papier die tegen gevel van warenhuis Bijenkorf stonden

Insectenin­va­sie verwoest oogst: Orchi­deeënkwe­ker eist 90.000 euro van wereldbe­roem­de buurkas

Het zal je maar gebeuren. Het ene moment heb je een kas vol met mooie bootorchideeën (Cymbidiums), een paar dagen later is je kostbare teelt grotendeels naar de knoppen door een invasie van vele honderden insecten. Het overkwam een tuinder in ‘s-Gravenzande. Het heeft geleid tot een stevig juridisch conflict. De Westlandse tuinder claimt dat de insecten uit een nabije kas zijn overgewaaid, maar de buurman ontkent.

