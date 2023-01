Brand in fietsenstalling onder leegstaand kantoorpand in Rijswijk

met video Honderden klimaatac­ti­vis­ten opgepakt voor blokkeren A12 in Den Haag

Honderden klimaatactivisten zijn zaterdagmiddag opgepakt voor het blokkeren van de A12 in Den Haag. Rond het middaguur liepen honderden mensen de tunnelbak van de Utrechtsebaan in. De politie greep na ongeveer vijftig minuten in en is overgegaan tot arrestaties. Tot ongeveer vier uur waren agenten bezig met het afvoeren van demonstranten.

28 januari