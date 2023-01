Brand in flat aan Neherkade in Den Haag

In een woning op de tiende etage begon de brand even na 09.00 uur in een van de kamers. Verschillende brandweereenheden kwamen naar de straat en ook een ambulance kwam ter plaatse. Er was veel rookontwikkeling te zien, maar de brand was snel onder controle.



Twee personen zijn in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd vanwege het inademen van rook. Door de brand zijn omliggende woningen tijdelijk ontruimd.



Over de toedracht van de brand is nog niets bekend.