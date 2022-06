Brand in flat Mariahoeve

Beroofd, op hoofd geslagen en nu vernielde ruit: na zoveelste incident stopt Leo met zijn bekende ADO-café

Genoeg is genoeg. Na een zoveelste incident in zijn zaak stopt Leo Dommanschet met zijn Leo’s Koffiehuis in de Haagse wijk Laak. Een beschadigde ruit na het verlies van ADO Den Haag gisteravond tijdens de promotiewedstrijd tegen Excelsior is de druppel. ‘Ik heb er geen woorden voor.’

30 mei