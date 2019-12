Brand in garagebox in Voorschoten, scooter gaat in vlammen op

De brand was kort, maar fel, de oorzaak is volgens Regio15 nog niet bekend. Binnen no-time stond de hele garagebox in brand. Eén scooter is volledig verwoest, een andere scooter die in de schuur stond, raakte beschadigd. Een garagebox die ernaast stond, met onder meer een boot erin, is door de brandweer opengeknipt.