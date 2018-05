Brand in het The Hague Marriott Hotel onder controle

Ontsnapte slang maakt het goed in Serpo Reptielen Zoo

12:55 De stierslang die vorige week in de buurt van Clingendael in Den Haag mensen de stuipen op het lijf jaagde, is naar Serpo Reptielen Zoo in Rijswijk gebracht. Dat laat de Dierenambulance Den Haag weten.