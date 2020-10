Brand in keuken van restaurant Himalayan in Haagse binnenstad, één gewonde

Mijn Tuin Simon en Anneke hebben tuin zelf aangelegd: ‘Een vijver zorgt voor leven en beweging’

18 oktober Simon en Anneke van Gool wonen in een heerlijk huis aan de Waterlelie in Nootdorp met aan de voorkant vrij uitzicht op een plantsoen met vijver. Aan de achterkant wordt het nog beter, daar ligt namelijk hun zelfaangelegde tuin. Zij vertellen er deze week over in de rubriek Mijn tuin.