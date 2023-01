Brand in kledingwinkel Mall of the Netherlands geblust

Technische Dienst Zo kunnen schaats­fans met lichamelij­ke beperking soepel over het ijs glijden

Nederland is een schaatsland. Zodra het even kan, staan we met z’n allen op het ijs. Toch is soepel glijden over een schaatsbaan niet zomaar voor iedereen weggelegd. Maar dankzij de VerAnne kunnen mensen met een lichamelijke beperking straks ook dat ultieme schaatsgenot ervaren.

15 januari