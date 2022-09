Brand in machinekamer van schip dat op Noordzee ligt is geblust, niemand is gewond geraakt

Het gaat om de Hafnia Tanzanite, een tanker met bio olie aan boord die vermoedelijk op weg was naar Rotterdam. De boot is 183 meter lang en 32 meter breed. Het schip dat vaart onder vlag van de Marshalleilanden heeft twintig bemanningsleden aan boord. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Het vuur is geblust door middel van Halon, dat in de machineka­mer is gespoten

Ook is het vliegtuig van de kustwacht opgeroepen en zijn er inmiddels helikopters met een scheepsbrand bestrijdingsteam op de plek des onheils. Zij zullen aan boord het schip met warmtecamera’s metingen gaan verrichten. ,,De brand is uit”, meldt een woordvoerder van de kustwacht. ,,Het vuur is geblust door middel van Halon, dat in de machinekamer is gespoten. Halon is een koolwaterstof die ervoor zorgt dat het vuur dooft en er tegelijkertijd zo min mogelijk schade aan de machines ontstaat.”