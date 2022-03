Brand in meterkast woning zorgt voor enorme vlammen; brandweer redt een schildpad

Video + updateIn een woning aan de Waalstraat in Den Haag is dinsdagmiddag een uitslaande brand ontstaan in de meterkast van een woning. De brandweer moet op Stedin wachten omdat de netbeheerder het gas eerst moest afsluiten. In de tussentijd werd het pand koel gehouden.

De brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat de gasleiding was gaan lekken. Hierdoor werd het vuur telkens aangewakkerd. Stedin is met spoed ter plaatse gekomen om de leiding af te sluiten.

Volledig scherm De brandweer heeft moeite om het vuur onder controle te krijgen. © Jos van Leeuwen

In de tussentijd hield de brandweer het pand koel zodat het vuur zich niet kon uitbreiden. ,,We laten het vuur bewust branden om te voorkomen dat er een vrije uitstroom van gas ontstaat. Dat is nog veel gevaarlijker”, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden.

De brandweer schaalde snel op naar middelbrand, omdat de plek waar de brand woedde lastig bereikbaar was in verband met paaltjes in de weg. Er waren verschillende knallen te horen die door de stroom in de meterkast werden veroorzaakt.

Alle bewoners waren op tijd buiten. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Wel zijn er drie mensen door medewerkers van de ambulance nagekeken omdat zij te veel rook hebben ingeademd. Ook redde de brandweer het leven van een schildpad van een van de buren die in een kooi zit.

Volledig scherm De schildpad wordt gered door de brandweer. © Jos van Leeuwen

Bij de brand is één persoon aangehouden die door de afzetting de straat in fietste. Hij negeerde aanwijzingen van agenten en werd vervolgens in de boeien geslagen.

