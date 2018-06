Brand in nachtwinkel aan Stille Veerkade

Omstreden oud-imam Haselhoef (49) overleden bij 'spookrij­ders­on­ge­luk' A16

10 juni De voormalig imam Abdullah Haselhoef is vannacht vroeg op 49-jarige leeftijd overleden bij een ongeluk met een spookrijder op de A16, bevestigt goede vriend Faisal Mirza. Het is onduidelijk wie van de betrokkenen bij het dramatische ongeval de spookrijder was. De andere man die overleed is een 27-jarige Litouwer.