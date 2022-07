Brand in Scheveningse Visafslagweg, brandweer schaalt groot op

met video Zangeres Jet van der Steen (20) op weg naar de top: ‘Toen Anouk voor me draaide, wist ik dat ik kon zingen’

Haar versie van het nummer Reünie van Snelle ging door het dak. Ze deed mee aan The Voice of Holland en kreeg alle vier de stoelen omgedraaid. De 20-jarige Jet van der Steen heeft inmiddels haar debuut EP uitgebracht, meer dan 100.000 volgers op TikTok, zong een reclame van Samsung in én heeft haar eigen show in het Paard van Troje in Den Haag. ,,Toen Anouk supersnel voor me draaide, dacht ik: dan kan ik wel zingen.”

10 juli