Brand in schuurtje Soestdijksekade

4 mei Den Haag hangt massaal de vlag halfstok, nu al kransen en bloemen bij oorlogsmo­nu­men­ten

17:51 Den Haag heeft massaal gehoor gegeven aan de oproep om de vlag uit te hangen voor Dodenherdenking. Veel straten in de stad, onder meer in de Archipelbuurt en Benoordenhout, zijn veranderd in een ware vlaggenzee.