Brand in schuurtje van raadslid Hart voor Den Haag: ‘Iedereen is gezond in huize Dubbelaar’

De brandweer is direct naar de woning van het raadslid aan de Wim Kanstraat gesneld omdat er een gasfles in de brandende schuur stond. Omdat er ontploffingsgevaar dreigde zijn vijf woningen tijdelijk ontruimd geweest. De brandweer heeft de fles uit de schuur gehaald en de vlammen geblust.



‘Iedereen is gezond in huize Dubbelaar’, laat hij via Twitter weten. ‘Bedankt voor alle lieve berichten die ik binnen krijg. Even heel druk nu met van alles.’



Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.