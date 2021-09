Brand in Spouwmuur in de Bogotástraat, vuur slaat over op naastgelegen huizen

Omdat de brand in een muur uitbrak, is die moeilijk te blussen. De brand zou zich via de spouwmuur uitbreiden naar de naastgelegen huizen. Brandweerlieden van de kazerne in Rijswijk zijn ook gealarmeerd, omdat die in het bezit zijn van een blusrobot. De brandweer is bezig met sloopwerkzaamheden, om zo bij het vuur te kunnen komen. De bewoners van de huizen wisten veilig naar buiten te komen en er is niemand gewond geraakt.