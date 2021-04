Brand in studentenflat Stamkartplein, meerdere woningen ontruimd

Golfbrekers Standbeeld voor de Golden Earring is al geschetst, nu de plek nog

2 april Evenementen en festivals als Parkpop zijn afgelast of uitgesteld. Muziekjournalist Martin Reitsma steekt inmiddels al zijn tijd in een hommage aan bekende Haagse popbands en artiesten. Een documentaire over de ambitieuze plannen is al klaar. We spraken hem voor de rubriek Golfbrekers.