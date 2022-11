Brand in tuinhuisje op volkstuinencomplex Rijswijk

Een voorbijganger merkte de brand gisteravond rond 22.00 als eerste op. De brand ontstond in een tuinhuisje in het volkstuinencomplex aan de Endehoekseweg, maar al snel was die uitslaand. De brandweer schaalde op naar ‘middelbrand’. Tijdens de brand was er niemand aanwezig in het tuinhuisje en er raakte niemand gewond. Het huisje liep wel flinke schade op door de brand.