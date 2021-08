Brand in verlaten paardenstal in Rijswijk

Op Scheveningen Lien verlaat Schevenin­gen maar laat een fraai debuutal­bum met Nederlands­ta­li­ge liedjes achter

19 augustus ‘Lien Cornelissen woont in Scheveningen en groeide op in de Achterhoek’, staat in de biografie op haar website geschreven. De perfecte kandidaat voor deze rubriek, maar wat blijkt: de vrouw die eerder de advocatuur verruilde voor de kleinkunst woont sinds drie weken in Den Haag.