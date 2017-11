Brand in Vispaleis op Scheveningen

Column Het was nog lang onrustig, in de stad van Recht en Wrede

8:11 Jan van Riebeek was een chirurgijn, die leefde ten tijde van de V.O.C.. Ook Jan had echter het slachtoffer niet kunnen redden dat woensdag bij een moordaanslag in zijn straat het leven liet. Door het hoofd geschoten. Kansloos. De moord is behoorlijk politiek beladen: het slachtoffer was de voorman van een bevrijdingsbeweging in Iran.