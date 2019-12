Brand in vuurwerkhandel oud-ADO’er Michel Adam

,,Het is al de tweede keer dat dit is gebeurd, dus toen ik van de brand hoorde wist ik al wat de oorzaak was.” Volgens de karaktervolle oud-profvoetballer zijn in olie gedrenkte doeken in de waszakken gaan smeulen. ,,Ik gebruik geen olie, dus dat komt van een klant vandaan. Geen idee hoe die in de brand kunnen vliegen, want ze waren al gewassen. Toen ik de zaak om kwart over zes verliet, was er niets aan de hand. Dit is een ramp, ik had spullen van 48 klanten binnen liggen.” Zijn zaak liep veel rook- en vuurschade op.