Brand in wasdroger in woning aan Vogeltuinen, bewoner met ladder uit huis gered

Diner van afgesloten Ridderzaal naar buurthuis

1 oktober De Week tegen Eenzaamheid is niet volgens plan afgetrapt met een buffet voor gasten in de Haagse Ridderzaal, maar in een aantal buurthuizen. Minister Hugo de Jonge (Welzijn) deelde aan eenzame ouderen het avondeten uit dat eigenlijk was bedoeld voor zijn gasten. Die konden het Binnenhof door actievoerende boeren niet bereiken.