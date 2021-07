Brand in woning aan de Goeverneurlaan, mogelijk hennepkwekerij binnen

Paul duikt in oorlogsver­haal van zijn Joodse familie: ‘Neef zou kampcomman­dant Gemmeker opvolgen’

30 juni Meer dan 120 leden van de Joodse familie Beek zijn door de Duitsers vermoord in de oorlog. Als vrijwilliger in het Oranjehotel op Scheveningen is Paul Beek dagelijks bezig met die verhalen. Nu is zijn tweede boek uit over zijn neef Leon. ,,Het is een raadsel dat hij is opgepakt als verzetsman en niet als Jood.”