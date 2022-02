Brand in woning aan Sandersdijk; uit voorzorg heel rijtje huizen ontruimd

Man (36) die dreigde mensen te vermoorden in Haags centrum hoeft van OM niet te worden vervolgd

De man die vorig jaar de AIVD dreigde met een aanslag met een granaatwerper in het centrum van Den Haag hoeft niet langer te worden vervolgd, vindt het OM. De man was psychotisch en is al opgenomen voor intensieve behandeling. Daarom eiste het OM dinsdag in de Haagse rechtbank ontslag van rechtsvervolging.

15 februari