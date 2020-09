Brand in woning, doos vuurwerk aangetroffen

Minder trams in de spits, maar wel weer meer overdag: ‘Zo kunnen we reizigers meer ruimte bieden’

31 augustus Reizigers in Den Haag en omgeving kunnen vanaf vandaag in de spits minder vaak gebruikmaken van trams, bussen en lightrail. De Haagse vervoerder HTM zet zijn voertuigen de komende maanden meer overdag in, omdat er vanwege corona dan meer behoefte is aan openbaar vervoer. Het bedrijf gaat wel goed in de gaten houden hoe dat in de praktijk uitpakt.